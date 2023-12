La bomba scudetto | allarme botti a Napoli | è micidiale

Leggi su napolipiu

(Di domenica 10 dicembre 2023) Con l’avvicinarsi del Capodanno, acresce l’attenzione per i pericolosiillegali, soprattutto la temuta “”. Aè già allerta per la vendita e l’utilizzo diillegali in vista del Capodanno 2024. I Carabinieri segnalano la presenza sul mercato nero di ordigni artigianali prodotti con la temibilissima ““, un esplosivo altamente instabile dal potenziale devastante. La Minaccia dellaLa “” è un petardo artigianale estremamente pericoloso, fabbricato clandestinamente. Composto da una miscela esplosiva chiamata “polvere flash“, il petardo è noto per la sua potenza e instabilità. Di recente, i carabinieri hanno ...