La Bmw R 1300 GS è cambiata completamente per rimanere la numero uno

(Di domenica 10 dicembre 2023) La nuova Bmw RGS traccia un solco rispetto al modello precedente e basta un colpo d'occhio per capire che tutto è cambiato. Lo stile è molto più snello con la gobba del serbatoio molto più piatta e la sella che disegna una silhouette tipicamente enduro. Ma le novità sono anche sostanziali, considerando l'inedito motore boxer, il nuovo schema di sospensioni e il peso ridotto di ben 12 kg. Il bicilindrico è sempre il cuore della Bmw RGS e si trova sotto al telaio principale a guscio in lamiera d'acciaio, che è stato irrigidito, mentre il telaio posteriore è in alluminio pressofuso. La potenza massima di 145 CV a 7.750 giri e i 149 Nm di coppia a 6.500 giri lo rendono il boxer di serie più potente mai prodotto. BMW RGS BMW RGSPure le storiche sospensioni Telelever anteriore e Paralever posteriore ...