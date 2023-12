Kaio Jorge spreca | Ilic si ferma al palo | Milinkovic-Savic para tutto | è 0-0 tra Frosinone e Torino

Altre News in Rete:

Frosinone - Torino 0 - 0, tante occasioni e nessun gol

Buongiorno stendenell'area del Torino, sarebbe rigore ma il Var riavvolge il nastro fino ad un contatto giudicato falloso tra Ricci e Gelli: punizione per i piemontesi, niente penalty. Il ...

TMW - Frosinone-Torino: Kaio Jorge e Soulè titolari con la speranza di tornare alla Juve Tutto Juve

Le probabili formazioni di Frosinone-Torino: Ricci torna dal 1'. Chance per Kaio Jorge TUTTO mercato WEB

Il Toro ci prova, il Frosinone resiste: allo Stirpe finisce 0-0

Ai granata viene annullato un gol di Buongiorno nel finale per fuorigioco. Soulè e Kaio Jorge non incidono per i ciociari ...

Frosinone - Torino, allo “Stirpe” finisce 0 a 0

Nessun gol e la partita tra il Frosinone e il Torino finisce 0 a 0. Allo stadio "Stirpe" diverse le occasione per entrambe le squadre. In avvio si rende subito pericoloso Zapata, poi ci provano Buongi ...