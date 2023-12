Kaio Jorge spreca | Ilic si ferma al palo | Milinkovic-Savic para tutto | è 0-0 tra Frosinone e Torino | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 10 dicembre 2023) 2023-12-10 15:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Un primo tempo elettrico, un secondo da cloroformio., lunch match della quindicesima giornata, finisce 0-0. Occasioni da ambo i lati ma sopratla scarsa mira di, alla prima da titolare, e lete diinchiodano il risultato sul pari, senza reti. Juric e Di Francesco salgono così rispettivamente a 20 e 19 punti, restando in decima e undicesima posizione. LA GARA – Di Francesco si schiera a specchio e sfodera una difesa a 3, come quella di Juric, vista già in casa dell’Inter. La gara ne beneficia, i ritmi sono subito alti ma è ila partire meglio. La prima occasione è ...