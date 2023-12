Juve | senti Chiellini | 'Ho giocato forse la mia ultima gara Di recente tante chiamate'

(Di domenica 10 dicembre 2023) Non ce l'hanno fatta Giorgio, e i suoi Los Angeles FC, a bissare il titolo conquistato nel 2022. I nuovi campioni della Mls sono...

Altre News in Rete:

Juve, senti le parole di Chiellini sul futuro: non ho dubbi su cosa farò dopo Los Angeles - Top News

'Nel mio futuro vedo la Juventus . Non so in quale posizione ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona ...

Juve, senti Gatti: 'Dai campi di periferia, una certezza...' FOTO ilBianconero

JUVE, SENTI IL FROSINONE: "SOULÉ RESTA FINO A GIUGNO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Guidi conferma: “6 miliardi per la Juve, ma gli arabi scappano”

Non è più un segreto che la Juventus è in cerca di una nuova proprietà. La famiglia Agnelli, dopo cento anni, ha deciso di mettere in vendita la squadra e sta aspettando delle proposte. Il giornalista ...

Frustrazione di Osimhen dopo la sconfitta: il gesto del “5-1” dello scorso anno ai tifosi della Juve al triplice finale

Osimhen gesto 5-1 ai tifosi Juve: gesto da frustrazione dopo il triplice fischio finale dell'attaccante del Napoli contro i tifosi bianconeri ...