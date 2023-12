Juve | Gatti Senior | 'In estate un paio di club inglesi su Federico Non scorderò mai le parole di Giuntoli'

Altre News in Rete:

Gatti, simbolo della Juve: "Lavoravo sui tetti, ora lotto per il vertice'

Federico Gatti: "Facevo il muratore, voglio vincere con la Juve" - Sportmediaset Sport Mediaset

Brio: «Gatti diventerà un grandissimo. E alla Juve conviene farlo giocare come centravanti…»

Brio: «Gatti diventerà un grandissimo. E alla Juve conviene farlo giocare come centravanti…». Le parole dell’ex difensore Brio, ex difensore della Juve, in un’intervista concessa a La Stampa ha parlat ...

Le sette vite di Gatti

Sembrava fatta con il Toro, regalo per Ludovico vecchio cuore granata, invece fu Juventus, tradimento gobbo ma accettato. Il resto è cronaca, gol, milioni, maglia azzurra, gloria. A Pavarolo, il ...