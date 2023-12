Juric | «Ultimamente siamo veramente poco fortunati con gli arbitri»

(Di domenica 10 dicembre 2023) Anche, allenatore del Torino, si aggiunge alla lista di allenatori che hanno qualcosa da ridire sull’arbitraggio delle partite. Dopo il pareggio con il Frosinone, ha commentato così la partita: «con gli. Potevamo avere molti più punti in classifica, ma a livello arbitrale abbiamo e stiamo subendo tantissimo» La frustrazione dell’allenatore dipende da un secondo giallo non dato ad Oyono, difensore del Frosinone: «Il secondo cartellino giallo su Oyono è netto e giocando in undici contro dieci per più di ottanta minuti sarebbe poi stata una partita diversa. E’ un episodio davvero clamoroso: io capisco che è difficile arbitrare e che questi giovanivanno aiutati, ma è difficile capire perché ...

