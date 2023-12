Juanita Castro | no a Fidel e sì alla Cia | addio alla sorella del dittatore

(Di domenica 10 dicembre 2023) «Ci ha preceduto nel cammino della vita e della morte, una donna eccezionale, una combattente instancabile per la causa della sua Cuba che amò tanto». È con queste parole che l'amica giornalista María Antonieta Collins, coautrice del libro “y Raúl, mis hermanos. La historia secreta”, ha annunciato la morte a 90 anni della discussadei dittatori di Cuba. Ed è con quel libro pubblicato 14 anni fa a Miami cheaveva raccontato di aver accettato di collaborare con la Cia poco dopo il fallimento americano dell'invasione di Bahía de Cochinos nel 1961. All'iniziosi era schierata con i due fratelli maggiori nel tentativo di far cadere ilFulgencio Batista, si occupava di recuperare fondi e armi. Ma perse velocemente ogni ...

