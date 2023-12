Jovic vice Giroud? I numeri fanno ben sperare

Leggi su dailymilan

(Di domenica 10 dicembre 2023)potrebbe essere il veroper questa stagione in casa Milan. Nelle ultime tre partite di campionato il serbo ha fatto due gol e fornito assist,chebene che potrebbero spostare gli investimenti per il mercato invernale in altri ruoli. Pioli è stato costretto a dargli una maglia da titolare contro la Fiorentina a causa della squalifica di. I tifosi, disperati per il rendimento difino a quel momento, hanno reclamato a gran voce il debutto da titolare del 15enne Francesco Camarda. In quel clima, il serbo ha dato segnali di vita negli ultimi match, trovando i primi gol con la maglia rossonera.sta segnando e finalmente ha una forma fisica più che discreta e sembra essersi ritrovato ...