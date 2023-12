John Lennon | l’omicidio raccontato dal portiere | “Incontrai l’assassino fuori”

(Di domenica 10 dicembre 2023) Per Jay Hastings, exdel Dakota, il condominio di New York City dove viveva, l’8 dicembre 1980 è un giorno che non dimenticherà mai. Proprio pochi giorni fa, l’uomo ha ricordato il momento in cui il cantante dei Beatles fu assassinato da Mark Chapman all’esterno dell’edificio. “Ricordo tutto come se fosse ieri”, hal’uomo, spiegando che dopo chefu sparato, incontrò il suo asassinofu ucciso da Mark David Chapman davanti all’edificio residenziale dell’Upper West Side alle 22:50; diverse ore prima, lo stesso Chapman aveva avvicinatoper un autografo e aveva con sé la pistola, ma non trovò il coraggio di sparargli subito. Dopo l’aggressione,fu trasportato al vicino ...

Altre News in Rete:

Sean Ono Lennon e Peter Jackson insieme per il corto di animazione 'War is over'

War is over , questo il titolo del corto di animazione di Seane Peter Jackson ispirato a Happy Xmas (War Is Over) die Yoko Ono scritta in una stanza del St. Regis Hotel di New York , dove la coppia allora viveva insieme. Erano i tempi della guerra del Vietnam. Ora il corto è alla ricerca di un ...

John Lennon, una docuserie ripercorre l’omicidio per mano di Mark David Chapman La Stampa

John Lennon spiegato con i numeri - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

L’incomprensibile discriminazione di Amazon: tutto Mussolini e niente Hitler

Com’è tenero lo spot natalizio di Amazon, con le tre vecchiette che si vedono recapitare gli slittini e, alla faccia dell’osteoporosi, volano giù per il pendio innevato sulle note di In My Life di Joh ...

Sean Ono Lennon e Peter Jackson insieme per il corto di animazione ‘War is over’

Il titolo è ispirato alla canzone ‘Happy Xmas (War is over)’ scritta da John Lennon e Yoko Ono nel 1971 contro la guerra del Vietnam ...