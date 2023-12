Javier Milei entra alla Casa Rosada | parte subito col botto | drastica mossa per ribaltare l' Argentina

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) È arrivato il gran giorno insi insedia. L'economista libertario e ultra-liberale di 53 anni, assumerà oggi ufficialmente la presidenza dell', determinato a dargli un trattamento shock con il quale promette di far uscire il Paese della sua agonizzante crisi economica, anche se avrà bisogno del sostegno dell'opposizione. Incurante della politica tradizionale, che lui definisce sprezzantemente "la casta",presterà giuramento davanti al Parlamento, come è tradizione, e farà un discorso ai cittadini, che ha chiamato a scendere in piazza con le bandiere. Oggi nel Paese si commemorano i 40 anni della fine dell'ultima dittatura militare, iniziata nel 1976 e terminata con l'insediamento del presidente ...