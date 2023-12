Jada Pinkett | lo schiaffo di Will Smith agli Oscar “Ha salvato il nostro matrimonio”

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 10 dicembre 2023), moglie di, ha dichiarato in una recente intervista che il famigerato episodio dellodato dal marito al comico Chris Rock sul palco degli2022, ha di fattoil loro, rinforzando un’unione da tempo in crisi, anche a causa della relazione extra coniugale dicon il giovane rapper August Alsina, e che ora i due coniugi non si lasceranno mai più. Durante la lunga confessione, in esclusiva per il Daily Mail,rivela come lole abbia fatto capire molte cose sul suo rapporto col marito: “Dopo anni passati a chiedermi come fare per lasciarlo, mi ci è voluto unoper capire che noi due non ci lasceremo mai! ...