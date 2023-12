Italo Cucci | il più grande errore di De Laurentiis è stato credere di avere il tocco magico

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 dicembre 2023)nella rubrica delle lettere da lui tenuta per il Corriere dello Sport, risponde a un lettore che paragona Dea Icaro. Ecco uno stralcio della lettera indirizzata a: Caro, nella mitologia greca Icaro, figlio di Dedalo, trovatosi bloccato assieme al padre nel labirinto da lui realizzato per volere del re Minosse, costruì delle ali di cera per scappare dal terribile minotauro lì rinchiuso. Nonostante gli avvertimenti del padre di non volare troppo alto, Icaro, mosso dall’ebbrezza e compiaciuto dalla sua creazione, si avvicinò al sole, il calore bruciò la cera e lui cadde nel mare. Se è vero che i miti greci restano racconti inventati, mai come oggi è più che attuale una storia del genere. Perché sì, se il Napoli ora come ora ...