Italnuoto sei volte d' oro agli Europei in vasca corta

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Giornata trionfale per l'Italia del nuotoin, andati in scena all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. Dopo una prima parte di kermesse continentale “scarsa” di successi, gli azzurri si sono rifatti con gli interessi nella sessione conclusiva della manifestazione. Ben nove le mede vinte oggi dai nuotatori italiani: nel detto sei ori, due argenti e un bronzo. A salire sul gradino più altro del podio Nicolò Martinenghi, Lorenzo Mora, Simona Quadarella, Alberto Razzetti, Benedetta Pilato e la staffetta 4×50 mista mixed, composta da Mora e Martinenghi oltre a Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini. Seconda piazza per Simone Cerasuolo e per Alessandro Miressi. Bronzo infine per la Nocentini. Grazie a questi risultati l'Italia ha chiuso la ...