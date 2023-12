Israele | l’annuncio di Hamas | «Senza negoziati non liberiamo alcun ostaggio» E l’Onu ribadisce l’allarme «catastrofe umanitaria a Gaza»

Leggi su open.online

(Di domenica 10 dicembre 2023)non si liberano gli ostaggi. È questa la linea di, annunciata da Abu Obaida, portavoce delle Brigate al-Qassam e diffusa da Al Jazeera. «Diciamo agli israeliani che Netanyahu, Gallant e altri membri del gabinetto di guerra non possono riportare indietro i loro prigionieri. L’ultima uccisione di un prigioniero che hanno cercato di riprendere con la forza lo dimostra»: queste le parole che ha usato. Intanto, la radio militare fa sapere che l’esercito diha rimesso in libertà parte dei palestinesi che nei giorni scorsi sono stati ripresi in una strada diridotti in condizioni umilianti: in mutande e con le mani legate dietro la schiena. Secondo quanto riferiscono, circa una quarantina erano combattenti di ...