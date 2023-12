Israele | Hamas | “Gli ostaggi non torneranno senza negoziati”

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – Gliisraeliani a Gaza nona casa attraverso la forza militare. E' l'avvertimento rilanciato in un audio dal portavoce delle Brigate al Qassam, braccio armato di. "Diciamo agli israeliani che Netanyahu, Gallant e altri nel gabinetto di guerra non possono riportare i loro prigionieri. L’ultima uccisione di un prigioniero che hanno cercato di riprendersi con la forza lo dimostra”, ha detto Abu Ubaida. Lo stesso portavoce ha poi rivendicato che in dieci giorni i combattenti da Beit Hanoun a Khan Younis "sono riusciti a distruggere parzialmente e totalmente più di 180 veicoli militari Apc, carri armati e bulldozer. I nostri combattenti hanno condotto operazioni che includevano l’attacco ai soldati a piedi e hanno effettuato decine di attacchi di ...