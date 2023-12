Israele chiede a residenti Khan Younis di evacuare. Duri scontri "ancora per 2 mesi"

Leggi su italiasera

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha dato istruzioni aidi, la seconda città più grande della Striscia di Gaza, dinell’area umanitaria di Al-Muwasi. L’Idf ha infatti lanciato quello che ha definito “un appello urgente” affinché i civili lascino gran parte dell’area dentro e intorno alla città, dove sono in corso aspri combattimenti. Tuttavia, spiega la Cnn, non è chiaro quante persone potrebbero essere a conoscenza delle istruzioni delle Idf data la mancanza di reti di comunicazione e disponibilità di Internet in gran parte di Gaza. Intanto, gli intensinella Striscia tra le forze israeliane e Hamas potrebbero andare avantiper altri due. E’ la valutazione di fonti israeliane citate dall’emittente pubblica Kan, ...