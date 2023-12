Iperius Backup

Leggi su scartoff

(Di domenica 10 dicembre 2023) è un software dicompleto e flessibile, disponibile per Windows e server. È un’ottima soluzione per la protezione dei dati di qualsiasi azienda o organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni o dalle sue esigenze. Caratteristiche principali di offre una vasta gamma di funzionalità, che lo rendono una soluzione completa e versatile per la protezione dei dati. Può eseguire ildi file e cartelle di qualsiasi tipo, inclusi file di sistema, dati di applicazioni, documenti, immagini e altro ancora. È possibile scegliere di eseguire ildi singoli file o cartelle, di interi dischi o partizioni, o di sistemi completi. Supporta ildi macchine virtuali VMware vSphere e Hyper-V. È possibile eseguire ildi singole macchine virtuali o di gruppi di macchine virtuali. I ...