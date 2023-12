Inzaghi | «Risposta da grande! Frattesi? Spiego Darmian una fortuna»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023)è stato intercettato a San Siro dopo il triplice fischio di Inter-Udinese, sfida della quindicesima giornata di Serie A terminata sul risultato di 4-0 per i nerazzurri. Ecco di seguito la sua analisi post-match affidata a Sky SportDA GRANDE – Simoneè intervenuto così dopo Inter-Udinese: «Chiaramente sono stati dei gol molto belli, però insomma sono stati bravissimi i ragazzi. Temevo questa gara, avevo visto l’Udinese vincere qui a San Siro contro il Milan. È in fondo alla classifica ma secondo me ha valori superiori, sapevamo di dover tenere bene il campo perché nelle ripartenze hanno gente di qualità. I ragazzi hanno interpretato la partita molto bene». GRANDE SQUADRA –parla poi delladata alla Juventus: «Unada grande squadra, ...