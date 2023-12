Investito sulle strisce pedonali lungo la litoranea | muore 78enne

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi Battipaglia (Salerno) è morto ieri sera a seguito di un incidente stradale avvenutoladi Salerno. L’uomo stava attraversandoquando è stato travolto da un’auto che proveniva da Salerno. L’impatto è avvenuto in via Mar Ionio, nel comune di Pontecagnano Faiano. L’uomo, dopo essere stato travolto, è stato sbalzato a una settantina di metri di distanza ed è deceduto sul colpo. La persona che era alla guida dell’auto si è subito adoperata per allertare i soccorsi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia. L’incidente avvenuto la scorsa notte ha fatto tornare attuale il problema legato alla sicurezza stradaleladi ...