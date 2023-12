Inter-Udinese 4-0 | poker nerazzurro e Inzaghi torna primo in classifica

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’batte l’per 4-0 nel match in calendario oggi per la 15esima giornata della Serie A 2023-2024 e si riprende ilposto in. I nerazzurri salgono a 38 punti eno a +2 rispetto alla Juventus, seconda a quota 36. L’rimane a 12 punti, in piena lotta per evitare la retrocessione. L’esce sparata dai blocchi e va vicina al gol al 10?. Lautaro piomba sul cross di Dimarco, colpo di testa e palo. La pressione nerazzurra è costante, l’deve coprirsi ma non rinuncia a pungere quando si prospetta la chance. E’ Pereyra, al 15? e al 19?, ad avere due occasioni: il centrocampista non affonda il colpo, l’non paga dazio. I padroni di casano alla carica ...