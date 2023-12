Inter-Real Sociedad | Scharer l’arbitro in Champions League | le designazioni

(Di domenica 10 dicembre 2023)si giocherà martedì alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’UEFA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la sesta giornata del Gruppo D di2023-2024: ci saràdella federazione svizzera. ARBITRO(martedì 12 dicembre ore 21)– 6ª GIORNATA GRUPPO D Arbitro: Sandro(Svizzera)Assistenti arbitrali: Bekim Zogaj (Svizzera) – Jonas Erni (Svizzera)Quarto ufficiale: Lionel Tschudi (Svizzera)Arbitro VAR: Fedayi San (Svizzera)Assistente VAR: Benoit Millot (Francia)-News - Ultime notizie e calciomercato- ...

Altre News in Rete:

L'Inter contro il meglio d'Europa: chi ha il centrocampo più forte

Secondo Fabio Capello il centrocampo dell''vale i migliori del mondo, un gradino sotto a City e ...

Stop agli alcolici in occasione del match Inter - Real Sociedad Virgilio

Real Sociedad, messaggio all'Inter a tre giorni dallo scontro diretto: tris a domicilio al Villarreal TUTTO mercato WEB

Juventus e Inter scippate: futuro al Bayern

Lo squadrone tedesco pronto a scatenare l'assalto ad uno dei maggiori talenti del nostro campionato. Tutti gli scenari.

Serie A, Napoli-Inter 0-3: troppo forti i nerazzurri con Calhanoglu, Barella e Thuram

La squadra campione d’Italia, dopo aver perso in Champions League contro il Real Madrid, cade malamente anche in campionato sotto i colpi dell’Inter. In questo momento, i nerazzurri si sono rivelati ...