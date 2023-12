Inter | occhio a Frattesi | le parole di Inzaghi e il retroscena

Leggi su serieanews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ancora panchina pernel 4-0 dell’contro l’Udinese. I nerazzurri si riportano in testa al campionato controsorpassando la Juventus. Ampio successo, grande serenità in vista della sfida di Champions League L’vola in testa alla classifica lanciando un chiaro messaggio alla Juventus per quel che riguarda la lotta scudetto. Nerazzurri glaciali contro l’Udinese: 4-0 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.