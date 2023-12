Inter | la pressione motiva | Juventus | quanti aiutini dal calendario!

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) Per tre giornate consecutive, l’da calendario deve scendere in campo dopo la. I bianconeri, infatti, contro Monza, Napoli e la prossima giornata contro il Genoa, hanno la possibilità di scendere in campo di venerdì e sempre prima dei nerazzurri. Che, fin qui, hanno sempre usato laper caricarsi. SCELTE DI CALENDARIO – Mentre qualcuno sulla sponda bianconera si lamenta – ironicamente – di presunti aiuti a un’dominante sia a Napoli, che contro l’Udinese, tutti tacciono sulle stranezze di calendario. Nonostante non abbia le coppe, infatti, laha potuto scendere in campo di venerdì sia contro il Monza, che contro il Napoli. Con tanto di arrivo alla gara contro i partenopei con due giorni in più di riposo. Un privilegio, quello bianconero, di dettare il ritmo giocando ...