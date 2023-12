Inter | fioccano i ‘7’ contro l’Udinese! Inzaghi perfetto – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) Un’straripante ha annichilito l’Udinese nel giro dei primi 45? minuti di gara. San Siro si è trasformato come suo solito in una bolgia e ha permesso ae i suoi di archiviare i friulani con una gara netta e senza difficoltà. Pioggia di sette nelle pagelle riportate da Tuttosport. COESI – L’di Simone, con scioltezza, manda l’Udinese K.O. nel giro di quarantacinque minuti. L’ennesimo primo tempo da record da parte dell’che chiude con assoluta facilità la praticai friulani e si gode l’ennesima vittoria e la testa della Serie A. Nelle pagelle di oggi, come si legge da Tuttosport, c’è una pioggia di 7 e tante sufficienza. Per Yann Sommer sei pieno che porta a casa il decimo clean-sheet dopo una gara a tratti soporifera per il portiere ...