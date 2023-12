Intelligenza artificiale | l’Ue mette regole Le prime al mondo

(Di domenica 10 dicembre 2023) Terreno inesplorato, quello in cui si è mossa Bruxelles, ma che necessita di essere definito davanti alle opportunità e ai rischi derivanti dallo sviluppo dell'IA, esploso con la diffusione di chatbot come ChatGPT. "Un momento storico" ha esultato Ursula von der Leyen, celebrando uno dei cavalli di battaglia del suo mandato alla Commissione europea che ha avanzato la proposta nel 2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

Altre News in Rete:

AI Act: protezioni insufficienti per i consumatori

... come avviene in Cina) e la possibilità per i consumatori di presentare un reclamo presso un'autorità pubblica contro un sistema dio chiedere un risarcimento collettivo se ...

Pechino rafforza il Grande Fratello: “Intelligenza artificiale priorità nazionale in Cina” la Repubblica

“Vangelo” secondo l’Idf: l’intelligenza artificiale valuta i target da colpire Il Fatto Quotidiano

Manovra, Meritocrazia Italia: "Da sanità a giustizia, non si trascuri essenziale"

'La manovra finanziaria, approvata lo scorso ottobre, si pone l’obiettivo di sostenere famiglie e imprese in un contesto economico caratterizzato da inflazione, aumento dei costi energetici e incertez ...

La Fed dovrebbe mantenere i tassi fermi tra i segnali di rallentamento dell'economia

NEW YORK - I mercati finanziari sono in fibrillazione in attesa della prossima dichiarazione politica della Federal Reserve, che si prevede manterrà una posizione ferma sui tassi di interesse in prese ...