Insulti social a Gino Cecchettin | il suo avvocato | “Ora basta | presentate querele”

Leggi su tpi

(Di domenica 10 dicembre 2023) “Me ne segnalano di continuo, a decine. Messaggi diffamatori molto pesanti. Lasciate in pace quest’uomo, abbiamo altro a cui pensare”. Queste le parole di Stefano Tigani, l’di, il papà di Giulia, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre. Il legale in questi giorni ha già presentato dueper diffamazione per post apparsi suinetwork, da Facebook a TikTok. “Ne seguiranno altre – le parole dell’riportate da La Repubblica – stiamo raccogliendo la documentazione, è impossibile star dietro a tutto. Però ora, era doveroso segnalare quei messaggi”. Per quanto riguarda gli autori dei post, “quasi tutte le persone, e i loro profili, sono da individuare. Ora lasciamo lavorare la Polizia postale”. I messaggi sono ...