Insulti da sinistra? Nessuno viene identificato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) L'identificazione da parte della Digos del loggionista che alla Scala ha urlato "viva l'Italia antifascista" ha sollevato non poche polemiche a. La stessache non ha mai risparmiatoai suoi avversari. Ne parla Francesco Storace su Libero. Ministri e sottosegretari di centrodestra sono stati più volte contestati, ma agli aggressori non è successo nulla. E a Sanremo nel 2013 tutti zitti quando fu fermato un fan di Berlusconi. Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Francesco Storace