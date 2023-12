Infortunio Kjaer | ci sarà con il Newcastle? Cosa filtra da casa Milan

(Di domenica 10 dicembre 2023), lavoro personalizzato per il danese:verso il. Le ultime dasul difensore Nuovo allenamento personalizzato per il difensore rossonero Simon, come riportato da SkySport. Si va verso un altro forfait per il match di Champions League che vedrà ilimpegnato contro il. Con ogni probabilità Theo Hernandez ricoprirà nuovamente il ruolo di difensore centrale.

Altre News in Rete:

La Juve stende il Napoli e sorpassa l'Inter che stasera spera di rifarsi con l'Udinese. In campo anche Milan e Lazio

La vera emergenza però continua a essere in difesa, visto che oltre ai lungodegenti Thiaw e Kalulu mancherà anche, a corto di forma dopo l'muscolare. Il tecnico rossonero riproporrà ...

Infortunio Kjaer, il mistero continua: le ultime verso il Newcastle Calcio in Pillole

Infortunio Kjaer, lavoro personalizzato per il danese: cosa filtra Milan News 24

Milan, recupero difficile per Kjaer: il difensore può al massimo andare in panchina mercoledì

La Gazzetta dello Sport in edicola parla anche di Newcastle-Milan. Leao pronto al ritorno, ma in difesa resta viva l'emergenza 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina… Leggi ...

Women, la Lazio stende il Tavagnacco. Grassadonia in ansia per Goldoni

Riparte la marcia verso la promozione per la Lazio Women che in trasferta, col Tavagnacco, non sfigura e porta a casa altri tre punti importantissimi. Una vittoria conquistata senza troppa ...