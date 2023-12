Incidenti stradali | ubriaco al volante uccide donna a Malonno | nel Bresciano

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 10 dicembre 2023) Aveva nel sangue alcol due volte oltre i limiti il 44enne che ieri a, in Vallecamonica nel, ha provocato un incidente stradale in cui è morta una. L'uomo era aldel suo Suv che, all'altezza di una rotonda, è letteralmente volato sopra un'utilitaria che arrivava dal senso di marcia opposto e sui cui viaggiava una coppia: lui al, e la compagna, sul sedile passeggero. Ad avere la peggio proprio la, Ilaria Ziliani, 46 anni, madre di due figli, che viveva a Capo di Ponte in provincia di Brescia. E che, in base agli accertamenti, è morta all'istante. Salvo, ma ferito in modo serio, il compagno, così come l'automobilista che ha provocato l'incidente e che per ora resta indagato a piede libero per omicidio stradale aggravato, mentre è ricoverato ...