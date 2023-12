Incidente ferroviario | tremendo scontro fra treni

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 10 dicembre 2023) Un gravesi è verificato sulla linea Bologna-Rimini, nei pressi di Faenza, coinvolgendo un treno Frecciarossa e un treno regionale. Secondo le prime informazioni, l’ha lasciato 17 persone ferite, fortunatamente con ferite apparentemente lievi. Squadre dei vigili del fuoco da Ravenna e Forlì sono immediatamente intervenute sul posto. Il sitotalia.com, attraverso il suo servizio Infomobilità, ha comunicato che la circolazione è temporaneamente sospesa tra Forlì e Faenza. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco, in attesa dell’arrivo di tecnici e forze dell’ordine per indagare sulla dinamica dell’. L’ha causato significativi disagi alla circolazione ferroviaria. Il treno Frecciarossa 8828, partito ...