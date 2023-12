Incendio ospedale Tivoli | cosa sappiamo | le indagini

Leggi su italiasera

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – Tre morti all’dinell’che ha investito la struttura. Una tragedia su cui dovrà fare chiarezza l’inchiesta in corso. I primi rilievi hanno permesso di appurare alcuni elementi cardine per la ricostruzione. Le fiamme all’San Giovanni Evangelista sono partite dall’esterno, dal retro della struttura, come ha spiegato il procuratore capo Francesco Menditto parlando dell’nella struttura sanitaria. Le vittime sono 3 anziani pazienti: un uomo di 86 anni e due donne, una di 84 anni e l’altra di 86 anni. Due delle vittime secondo quanto si è appreso sono morte durante le operazioni di soccorso, mentre la terza persona è morta durante il trasporto. “Nessuno è morto tra le fiamme”, ha spiegato Menditto. Lunedì è in programma l’autopsia che fornirà ...