Incendio di Tivoli | la Procura indaga sulle cause E il Papa prega per le vittime

(Di domenica 10 dicembre 2023), 10 dicembre 2023 – Accertamenti in corso, disposti dalladi, sull’impianto antdell’ospedale San Giovanni Evangelista in cui venerdì sera è scoppiato unche ha provocato la morte di 3 persone e il trasferimento dei pazienti in altri nosocomi della regione. Una delle ipotesi è che il rogo sia partito dal cumulo di rifiuti fuori dall’edificio investendo prima i piani seminterrati e arrivando poi al pronto soccorso. A condurre le indagini sono polizia e vigili del fuoco, coordinati daltore Francesco Menditto. Oncologia operativa da domani a Colleferro In relazione alla chiusura dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di, si comunica che la Uoc di Oncologia sarà operativa da domani, 11 dicembre, dalle 14.30 presso il ...