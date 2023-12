INCANTO ITALIA! 6 ori nell’ultima giornata degli Europei di nuoto | pioggia di podi e balzo pazzesco nel medagliere

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Andate le finali della sesta e ultimadiin vasca corta a Otopeni (Romania). Nell’Otopeni Aquatics Complex, l’Italia ha portato il computo delle medaglie a 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi, con 9(6 ori!) nel day-6. Azzurri secondi nel, alle spalle della Gran Bretagna (9-8-6). Nei 100 misti Giovanni Izzo è andato vicino alla medaglia e ha concluso in quarta posizione con il crono di 51.99 nella prova priva di un Thomas Ceccon che, senza l’arcinota squalifica, avrebbe potuto dire la sua. L’austriaco Bernhard Reitshammer si è messo al collo l’oro in 51.39 a precedere uno scatenato Noe Ponti (51.62) e il greco Andreas Vazaios (51.91), argento a Kazan due anni fa alle spalle di Marco Orsi. I fuochi d’artificio in casa Italia sono iniziati dai 50 ...