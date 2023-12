In vendita alcune importanti proprietà di Silvio Berlusconi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 10 dicembre 2023)di. I cinque figli dell’ex premier scomparso lo scorso 12 giugno, secondo quanto riferiscono fonti citate dalle agenzia Ansa e Adnkronos, hanno deciso di mettere inalmeno parte delle moltepliciimmobiliari del padre. I figli dell’ex premierstanno valutando di cedere Villa Gernetto e altre. Ma non la residenza di Arcore Per questo, secondo quanto riferisce l’Ansa, è stato dato un mandato diche riguarda ad esempio Villa Gernetto, la struttura Settecentesca vicino a Lesmo, in Brianza, dovevoleva aprire la sua università del libero pensiero, che è didi Fininvest e dove ...