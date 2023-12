In Svizzera San Nicolao è la star dell’Avvento

Leggi su linkiesta

(Di domenica 10 dicembre 2023) Una festa lunga (quasi) un mese e declinata nelle diverse anime di una nazione piccola ma che parla quattro lingue differenti. Conservatrice e uniforme, laoffre comunque sorprese e contaminazioni come quelle che caratterizzano la vita di tutti i giorni nei ventisei cantoni in cui è divisa la Confederazione. Dall’oltre milione e quattrocentomila di Zurigo alle appena sedicimila anime che popolano l’Appenzello Interno. Ogni regione linguistica è direttamente influenzata nelle sue tradizioni culinarie dalla nazione confinante che ne ha determinato la lingua. È però la “interna” a fare da capofila, in qualche modo rappresentante e ambasciatrice delle tradizioni elvetiche, tra gli svizzeri ma anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali. Piazza plebiscito a Lugano @Giovanni FerrarioDicembre è un mese ricco di appuntamenti e feste ...