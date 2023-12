In Italia un ospedale su tre non rispetta norme antincendio

(Di domenica 10 dicembre 2023) Unsu tre innon è riuscito ad adeguarsi alleintrodotte nel 2015 e prorogate più volte: la stima è della Federazionena delle aziende sanitarie e ospedaliere e si basa su un campione distribuito sul territorio nazionale. E’ la punta di un iceberg di cui non sono note le dimensioni: «ogni singola azienda ospedaliera conosce la sua situazione», dice all’ANSA...

Terni, il saluto di Massimo De Fino che lascia la direzione della Usl Umbria2

... completo di Tac simulatore per Radioterapia, in dotazione all''San Matteo degli Infermi' ... in tutta, una preoccupante carenza di professionalità. Dalla pandemia alla "ricostruzione",...

"Ospedale Tivoli tra gli 8 peggiori d'Italia", il report Agenas Adnkronos

L'ospedale di Tivoli fra gli otto peggiori in Italia, fanalino di coda nella qualità delle cure: i dati Agenas ilmessaggero.it

Incendio di Tivoli, l'ira dei parenti delle vittime: "Morti per colpa del black out"

A morire nell’ospedale di Tivoli durante l’incendio sono stati tre ... Sono le parole del pontefice prima di salutata con “affetto i romani e i pellegrini di tutta Italia e del mondo” giunti in piazza ...

Incendio all'ospedale di Tivoli, le denunce dei parenti: le vittime morte per il black-out. «La vita di mia mamma era attaccata ad una macchina»

L'incendio che venerdì notte ha devastato l'ospedale di Tivoli ha anche provocato un blackout elettrico che potrebbe essere stata la causa della morte di tre persone. Lo dicono ...