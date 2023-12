Il Var sta uccidendo il calcio | è proprio necessario che l’arbitro riveda 23 volte l’azione? Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ieri, durante la partita tra Liverpool e Crystal Palace, vinta dalla squadra di Kloop per 1-2, ha fatto discutere nuovamente l’utilizzo del Var. Questa volta non si discute tanto la legittimazione della scelta presa dagli arbitri, quanto piuttosto il tempo impiegato per prenderla. Il “” scrive: “Ci si inizia a chiedere se la Professional Game Match Officials Ltd, l’organo di presidenza degli arbitri di, stia effettivamente cercando di eliminare il Var il più rapidamente possibile. Perché ogni settimana riescono a escogitare modi nuovi e contorti per rendere ridicolo il sistema. Ogni settimana, invece di contribuire a dimostrare quale invenzione vantaggiosa potrebbe essere, cercano di renderla ancora più autodistruttiva”. Il giornale inglese ricostruisce cosa è successo durante la partita del Liverpool: “Prendiamo la vittoria ad ora di ...