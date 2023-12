Il tacco di Muriel | estasi pura | 3-2 memorabile contro il Milan

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Un successo che ci voleva. E serviva proprio in queste modalità, in questi termini e con queste tempistiche. Sia nell’atteggiamento nell’arco di tutta la partita, sia nell’esplosione proprio all’ultimo minuto. Serviva eccome a scacciare l’ultima indegna prova dello scorso turno di campionato e rilanciarsi anche finalmenteuna big. Gasperini recupera all’ultimo Djimsiti e ristabilisce De Roon nel terzetto difensivo, consegnando a Pasalic le chiavi del centrocampo. Nella prima frazione di gioco, il match è pressoché equilibrato con buona intensità e occasioni da entrambe le parti: De Ketelaere decide di non siglare il più classico dei gol dell’ex sciupando l’1-0 da pochi metri, mentre Djimsiti salva sul tentativo a rete di Giroud dall’altra parte. Nel finale di tempo la sfida si infiamma decisamente con Lookman che porta avanti la Dea con un destro deviato in ...