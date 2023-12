(Di domenica 10 dicembre 2023) L'ex stratega della Casa Bianca Stevecome chief of staff, Stephen Miller come attorney general, Jared Kushner come segretario di stato: Axios fa circolare il primo totonomi di una possibile ...

Altre News in Rete:

Il prossimo governo Trump Bannon più negazionisti e golpisti mancati

L'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon come chief of staff, Stephen Miller come attorney general, Jared Kushner come segretario di stato: Axios fa circolare il primo totonomi di una possibile ...

L'euroscetticismo aleggia sul prossimo governo olandese EURACTIV Italia

Le elezioni generali in Spagna lasciano in sospeso il prossimo governo Euronews Italiano

Dal Governo zero risorse per la formazione di operatori contro la violenza di genere

Dobbiamo trasformare la tragedia in una spinta per il cambiamento. Sono le parole che abbiamo ascoltato a Padova da Gino Cecchettin....(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo s ...

Il prossimo governo Trump Bannon più negazionisti e golpisti mancati

Axios fa circolare il primo totonomi di una possibile futura amministrazione Trump, citando fonti vicine al tycoon ...