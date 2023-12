Il pericolo nascosto nella riforma del premierato

Leggi su tpi

(Di domenica 10 dicembre 2023) Lacostituzionale per l’attuazione del cosiddetto “” (una proposta talmente assurda da non esistere in nessun’altra parte del mondo) appare a prima vista inaccettabile per il semplice fatto che rompe il bilanciamento dei poteri. In sostanza, si capisce subito che l’accentramento di questi nel presidente del Consiglio dei Ministri non ha più come elemento di equilibrio la previsione dei poteri del presidente della Repubblica e dello stesso Parlamento. Infatti, il presidente del Consiglio eletto ha a sua disposizione, mediante l’attribuzione di un premio di maggioranza del 55 per cento dei seggi parlamentari alle liste a sé collegate, una sicura maggioranza parlamentare” e, qualora venisse meno la fiducia del Parlamento al Governo, fatto del tutto improbabile, il presidente della Repubblica deve conferire l’incarico di formare il nuovo ...