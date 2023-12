Il Paradiso delle Signore | trame 11-15 dicembre 2023 | Matilde a rischio

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tancredi di Sant'Erasmo perderà il controllo nel corso della prossima settimana di programmazione de Il. Intanto, ledall'11 al 15rivelano che finalmente Vittorio esi abbandoneranno alla passione ed intraprenderanno una storia d'amore. La Frigerio, però, non vorrà pianificare il suo futuro, soprattutto alla luce della recente separazione dal marito. Dal canto suo, Rosa si metterà alla ricerca di un nuovo impiego e Armando apparirà molto in apprensione per lei al punto da chiedere aiuto a Don Saverio. La ragazza, però, farà una scelta inattesa a proposito della sua carriera di insegnante. Poco dopo, nonostante Maria e Vito abbiano appena deciso di sposarsi, Matteo non si rassegnerà a rinunciare alla Puglisi, mentre a ...