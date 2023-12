Il Nuovo Treno Tua Pescara-Roma | Tutte le Informazioni Necessarie

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 10 dicembre 2023)- Con soli 15 euro e 45 centesimi, è possibile percorrere l'intera tratta daTiburtina in appena 3 ore e 15 minuti a bordo del nuovissimoregionale. La partenza è fissata per le 10:40 dalla stazione centrale di, inaugurando così la nuova linea di Tua che collega la costa abruzzese con la Capitale. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, insieme a Gabriele De Angelis, presidente della società di trasporto pubblico regionale, affiancati dal direttore generale Maxmilian Di Pasquale ed Enrico Dolfi, dirigente della Divisione Ferroviaria di Tua, saranno presenti per il taglio del nastro. Ilservizio rappresenta una significativa alternativa a Trenitalia, che fino a oggi ha mantenuto il monopolio sulla tratta ...