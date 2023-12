Il New York Times | «Netanyahu ha lasciato che il Qatar finanziasse la Striscia di Gaza e Hamas»

Leggi su open.online

(Di domenica 10 dicembre 2023)sapeva. Sapeva che ilstava riempiendo di milioni ladi. Ufficialmente per progetti umanitari, in realtà parte del denaro finiva ad. E il premier israeliano non solo lo tollerava, ma l’avrebbe incoraggiato. Fino a poche settimane prima dall’assalto dei kibbutz. È la nuova rivelazione del Newche sta proseguendo il suo lavoro di inchiesta sulle fasi precedenti all’attacco del 7 ottobre scorso contro Israele. A inizio dicembre, il quotidiano statunitense aveva scritto che Tel Aviv era a conoscenza del piano di, ma non l’aveva preso sul serio. Ora rivela un altro aspetto delle politiche del primo ministro in carica, ossia la scommessa che il flusso costante di finanziamenti dal...