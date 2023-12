Il Monza piega il Genoa | 1-0 e nono posto in classifica

(Di domenica 10 dicembre 2023) Una rete di Dany Mota, la prima in campionato, permette aldi Palladino di aver la meglio, di misura, suldi Gilardino. Brianzoli a quota 21 punti, rossoblù fermi a quota 15

Calcio, Serie A: Monza - Genoa 1 - 0

Dany Mota piega il Genoa: il Monza ritrova la vittoria in casa - Associazione Calcio Monza S.p.A. AC Monza

Vittoria e aggancio! L'Atalanta piega il Monza e si prende il quinto posto Sprint e Sport

Monza-Genoa 1-0, pagelle: Sabelli brillante, Retegui bloccato

Gazzetta di Parma: "Gatti piega il Napoli. Juve, notte in vetta"

'Gatti piega il Napoli. Juve, notte in vetta' scrive la Gazzetta di Parma in merito alla vittoria di ieri sera della Juventus sul Napoli, proprio grazie al gol del difensore ex Frosinone. Terzo gol pe ...