Il Monza batte il Genoa 1-0 | decide Dany Mota

Leggi su agi

(Di domenica 10 dicembre 2023) AGI - Vittoria nel finale per ildi Raffaele Palladino, chedi misura ilgrazie alla rete di Danie condanna la formazione di Alberto Giardino alla quarta partita senza successi. Gara molto equilibrata decisa soltanto da un contropiede letale dei brianzoli, bravi a sfruttare una delle poche occasioni limpide della sfida dell'U-Power Stadium. Parte bene il, che nel primo quarto d'ora si fa vedere con un buon Valetin Carboni, che riceve da Pessina sulla trequarti e, dopo un dribbling, prova a servire nuovamente il capitano biancorosso inseritosi con i tempi giusti ma non puntuale all'appuntamento sotto porta con il pallone. Solo un brivido per il, così come quello che arriva al 37', con il lancio lungo per Colombo e il pallone vagante in area messo in ...