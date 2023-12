Il miracolo di Thiago Motta | a giugno il grande salto | è pronto per una big

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 10 dicembre 2023)è la vera rivelazione del campionato di Serie A ed èal. Il tecnico del Bologna è pienamente in lotta per la qualificazione in Europa e addirittura la Champions League è a portata di mano. Nel mondo del calcio, ci sono allenatori che emergono non solo per la loro conoscenza tattica, ma anche per la capacità di motivare i calciatori. Uno di questi allenatori è, tecnico con un passato importante anche da calciatore. Le qualità diè ormai una certezza del campionato di Serie A. Il suo Bologna ha dimostrato di essere ben organizzato tatticamente, con una difesa solida e grandissima gestione nel possesso palla. Nel corso delle ultime stagioni si è dimostrato ...