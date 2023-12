Il Mes verso un nuovo rinvio FdI prende tempo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il Mes spacca la maggioranza. E il Governo rinvia ancora la decisione. “Sul Mes c’è un ragionamento più ampio, andrei per ordine. Vediamo in questo Consiglio Ue cosa si definisce sulle politiche di bilancio, ma non può essere visto in modo autonomo” ha detto a In mezz’ora il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Fitto: “Aspettiamo prima il consiglio Ue” “Il Consiglio europeo – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – deve affrontare le modifiche del bilancio Ue e altri dossier rilevantissimi, poi abbiamo la trattativa sul Patto di Stabilità. Le cose vanno raccordate pensare che ci sia una discussione a parte che non tenga conto di questi due elementi sinceramente non ci convince”. Molinari: “Il 14 dicembre non discuteremo di Mes. Pensiamo sia uno strumento superato ma aspetteremo le indicazioni della Meloni” “Il patto di stabilità è lontano dall’essere concluso, anzi vi do ...