Il meglio e il peggio di ieri 9 Dicembre al GF 2023 | le news dell’ultima ora

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 10 dicembre 2023), su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Come sempre, la rubrica Ile ildi è pronta a rivelare tutti gli eventi più importanti della serata, con particolare attenzione verso leora. I contrasti tra Beatrice Luzzi e Massimo Varrese si sono riaccesi, Mirko Brunetti è stato costretto a lasciare la Casa e Sara Ricci, per via del suo comportamento, ha creato un po’ di scompiglio tra gli inquilini. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replicapuntata del Grande Fratello. Grande Fratelloultima ora: ile ildi9 ...