“Il male non esiste” | immagini oniriche e denuncia ecologica che mostrano una Natura indecifrabile

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Titolo: Ilnon(Evil Does Not Exist) Titolo originale: Aku wa sonzai shinai Regia: Ryûsuke Hamaguchi Paese di produzione/ anno/durata: Giappone / 2023 / 106 min. Sceneggiatura: Ryûsuke Hamaguchi Fotografia: Yoshio Kitagawa Montaggio: Ryûsuke Hamaguchi, Azusa Yamazaki Musica: Eiko Ishibashi Cast: Hitoshi Omika, Ryô Nishikawa, Ryûji Kosaka, Ayaka Shibutani, Hazuki Kikuchi, Hiroyuki Miura, Yoshinori Miyata, Taijirô Tamura, Yûto Torii Produzione: Fictive, NEOPA Distribuzione: Tucker Film, Teodora Film Programmazione: Lab80 (Lo Schermo Bianco) Ricorda il lento e progressivo fluire dell’acqua “Ilnon”, il nuovo film di Ryûsuke Hamaguchi, Leone d’Argento alla Mostra del cinema di Venezia, in sala dal 6 dicembre. Acqua che scorre come il flusso costante delledel regista ...